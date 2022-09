„Ikonen des Luisenparks“ kommen unter den Auktions-Hammer

Ein Stück Luisenpark für zu Hause – das kann sich jeder ab der nächsten Woche sichern. Am Freitag, 16. September, um 9 Uhr wird im Internet eine Benefiz-Auktion gestartet, die bis 25. September geht.



Zu haben sind unter anderem drei Kunststoffboote der Gondoletta, die noch von der Bundesgartenschau 1975 stammen. Das Mindestgebot dafür liegt bei 500 Euro, und wer den Zuschlag erhält, muss sie selbst abholen.

„Ikonen des Luisenparks“

Doch trotz Versteigerung werden künftig nicht weniger weiße Kunststoffboote mit den gelben Dächern über den Kutzerweiher gleiten, versichert Stadtparkdirektor Joachim Költzsch. „Wir haben zwölf neue angeschafft“, erklärt er. Einige seien völlig defekt und daher ausgesondert worden, aber diese drei Exemplare noch gut verwendbar – zumindest für den Vorgarten, ein Firmenfoyer oder das Gelände einer Firma.

„Es sind ja Ikonen des Luisenparks“, betont Költzsch, und vielleicht wolle ja auf diese Weise ein Unternehmen seine Verbundenheit mit dem Luisenpark demonstrieren oder jemand sich solch ein Boot sichern, weil er einst in der Gondoletta seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht hat, hofft Költzsch auf zahlreiche Interessenten an den drei neunsitzigen Booten.

Wer ein Exemplar ersteigert, bekommt zudem vier Karten für eine Gondoletta-Rundfahrt auf dem Kutzerweiher dazu, denn dass das ersteigerte Boot irgendwo zu Wasser gelassen wird, nimmt Költzsch eher nicht an: „Das müsste schon ein sehr großer Gartenteich sein“, sagt er schmunzelnd – aber technisch möglich wäre es.

Taufe für Seerosenzüchtung

Aber nicht nur die drei Boote sind im Angebot. „Sie können auch ihn ersteigern“, zeigt Költzsch lachend auf Stefan Münch, den stellvertretenden Gärtnerischen Leiter des Luisenparks, und korrigiert sich etwas: „Gemeint ist natürlich seine Kompetenz!“ Aber auch damit könne der Park wuchern, und so ist ein Hausbesuch von Münch, ausgewiesener Seerosen-Experte und Spezialist für Wasserpflanzen oder die Anlage von Teichen, ebenso zu ersteigern.

Stichwort Seerosen: Bieten kann man ebenso für das Recht, einer von Vasu Manickam, 2016 Weltmeister in der Seerosenzucht, eigens für das sanierte Seerosenbecken vor dem Pflanzenschauhaus gezüchteten Seerose den Namen zu geben.

Exklusive Baustellenführung-Führung

Weiter im Angebot: eine exklusive Führung über die Baustelle der „Neuen Parkmitte“ mit Philipp Goldschmidt, Architekt und Leiter der Bauabteilung des Luisenparks – und das für nur 25 Euro Mindestgebot. Er zeigt unter anderem die neu entstehende Unterwasserwelt, in der es neben Fischen aus allen Weltmeeren einen Bereich geben wird, den man für Familien- oder Firmenfeiern exklusiv anmieten kann. Dort zu feiern – auch diese Gelegenheit lässt sich ersteigern.

Dass der Luisenpark so etwas veranstaltet, sei „sehr ungewöhnlich“, räumt Joachim Költzsch ein. „Aber wir müssen neue Wege gehen“, erklärt er – auch um die durch die Wirtschaftslage und Energiekrise zurückgehenden Sponsoringeinnahmen zu ersetzen. Also schlug eine auf die Gewinnung von Geldern für gemeinnützige Organisationen spezialisierte Agentur der Stadtpark-Gesellschaft die Auktion vor.

Auktion sei „sehr seriös“

Laut Marianne Grahm, Fachreferentin der Agentur „Zielgenau“, handelt es sich um eine „stille Auktion“. „Sie sehen nicht, was andere bieten, und niemand sieht, dass Sie mitbieten“, erläutert sie. Den Zuschlag erhalte dann am Ende der bis 25. September laufenden Auktion der Höchstbietende.

Zur Teilnahme genüge es, sich auf der Internetseite des Luisenparks auf der neu geschaffenen Unterseite der Auktion (www.luisenpark.de/benefizauktion mit Name, Anschrift und E-Mail-Adresse zu registrieren und dann beim jeweiligen Artikel ein Angebot zu hinterlegen.

Wer kein Internet nutzen kann oder will, für den gibt es die Telefonnummer 0174/8888 795, unter der Angebote entgegengenommen und registriert werden.

Die für die Auktion gewählte Plattform und Agentur sei „sehr seriös“ und habe „beste Referenzen“, Zahlungen gehen nach der Auktion an den Park direkt. Möglich ist auch, für mehrere Artikel zu bieten oder einfach nur Geld zu spenden.

Der Erlös soll „in die Modernisierung des Luisenparks“ fließen, so Költzsch, ohne ein genaues Projekt zu nennen. „Darüber wollen wir dann auch individuell mit dem Ersteigerer sprechen“, kündigt er an, auf eventuelle Wünsche einzugehen. Wenn die Premiere der Versteigerung gut laufe, was Költzsch und sein Team hoffen, „dann haben wir noch ein paar Ideen im Hinterkopf“, deutet er an.