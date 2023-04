Ikke Hüftgold textet Ballermann-Song zu Kostüm-Eklat auf Mannheimer Buga

Mannheim. Nun mischt auch Ballermann-Star Ikke Hüftgold beim Ärger um die Kostüme der AWO-Seniorinnen-Tanzgruppe auf der Mannheimer Bundesgartenschau mit. Der „Layla“-Sänger veröffentlichte auf Instagram eine umgeschriebene Version seines Hits „Ich schwanke noch“ und kritisiert darin das vor einigen Tagen von der Buga-Gesellschaft ausgesprochene Auftritt-Verbot.

Die Buga-Gesellschaft untersagte dem AWO-Ballett mit den eigentlich geplanten Kostümen ihr Stück „Weltreise mit einem Traumschiff“ aufzuführen. Der Grund lautete: Die Kostüme könnten den Eindruck entstehen lassen, es würden kulturelle und religiöse Stereotype zur Unterhaltung ausgeschlachtet werden.

Gemeinsamer Auftritt geplant?

„Ich geh nicht mehr zur Buga, da stirbt man in der Hitze. Weil ich da im Garten ohne mein Sombrero sitze“, singt nun Ikke Hüftgold in seinem Video auf der Plattfrom Instagram. Laut Bild will er den Song bald mit den Seniorinnen aus Mannheim präsentieren.

Nachdem das Verbot bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte, schlossen die Seniorinnen-Tanzgruppe und die Buga-Gesellschaft einen Kompromiss: Die Länderkostüme Mexiko, Ägypten und Japan müssen für den Auftritt geändert werden. Dann darf die Gruppe auf der großen Hauptbühne auftreten.