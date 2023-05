IHK fordert mehr Tempo beim Ausbau

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und der ADFC Rhein-Neckar fordern anlässlich der Eröffnung des Radschnellweg-Abschnitts „Feudenheimer Au – Buga-Gelände“ mehr Tempo bei Planung und Bau des Radschnellwegenetzes der Region für Pendler (wir berichteten kurz). „Radschnellwege als schnelle und sichere Verbindungen sind für Pendler perfekt bei kurzen bis mittleren Entfernungen“, sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Die Politik müsse möglichst schnell viele Gewerbegebiete und Standorte von Großunternehmen dem geplanten Radschnellwegenetz anschließen. Der Ausbau dürfe aber nicht zu Lasten der anderen Verkehrsträger geschehen. „Bei Flächenkonkurrenz muss eine am Einzelfall orientierte Balance gefunden werden“, so Schnabel. Er betont zudem die Bedeutung einer stärkeren bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit: „Wir haben sehr viele Pendlerbewegungen innerhalb der Region. Darauf muss bei Planung und Bau Rücksicht genommen werden“.

Gemeinsame Forderungen

Norbert Schön, Vorstandsmitglied des ADFC Rhein-Neckar, ergänzt: „Entscheidend ist, dass auch entsprechend den Richtlinien zur Anlage von Radschnellwegen schnell gebaut wird. Dies bedeutet – auch gefühlt – sichere Wege ohne Umwege und mitausreichender Breite. Sie sollten möglichst kreuzungsfrei und, wenn nicht möglich, dann vorfahrtsberechtigt sein“. Nur so könnten zusätzliche Pendler zu jeder Jahreszeit aufs Rad gebracht werden. Die bisherige Rad-Infrastruktur reiche dazu bei weitem nicht aus.

Kammer und Radfahrerverband arbeiten gemeinsam in diversen Projektbegleitkreisen zu den Radschnellwegen in der Rhein-Neckar-Region und fordern unter anderem, möglichst viele Unternehmensstandorte über gute Radwege an die Radschnellwege anbinden. Radschnellwege, die durch das Land als vordringlicher Bedarf ermittelt wurden, sollen möglichst nahtlos miteinander verknüpft und zu einem Netz verbunden werden. Konkret betrifft das die Radschnellwege Mannheim – Heidelberg, Heidelberg – Schwetzingen, Heidelberg – Wiesloch, Mannheim – Viernheim – Weinheim, Mannheim – Schwetzingen – Walldorf/Wiesloch sowie Heidelberg – Weinheim – Laudenbach.

Zudem sollen die Linienverlängerungen Richtung Karlsruhe, Neckargemünd, Rheinland-Pfalz und Hessen weiterverfolgt werden. Für grenzüberschreitende Verbindungen brauche es eine intensive Abstimmung mit benachbarten Bundesländern. Schließlich fordern IHK und ADFC eine sichere, weitgehend kreuzungsfreie, gut ausgeschilderte und umwegfreie Wegeführung, damit die Radschnellwege von vielen Pendlern genutzt werden. red