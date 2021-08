Identitätssuche auf der Konkordien-Wiese

Mithu M. Sanyal, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin, stellt ihren mit Ironie verfassten Debütroman „Identitti“ am Donnerstag, 19. August, 19 Uhr, auf der Wiese der CityKirche Konkordien, R 2, 1. vor. Dabei geht es um Identität, Antirassismus und das weibliche Geschlecht.

Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist WEISS! Schlimmer geht es nicht. Denn die Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität – und beschrieb sich als Person of Colour. Während das Netz Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste Fragen.

Aktuell schreibt Sanyal eine Theaterfassung des Romans, die im November in Düsseldorf Premiere haben wird. Die Lesung ist eine Kooperation der Stadtbibliothek Mannheim und der LSBTI-Beauftragung der Stadt im Festivalsommer „Kultur in the City“ statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek Mannheim oder auch telefonisch unter der Nummer 0621/293 8935. red

