Ideen zur Zukunft der Sozialwirtschaft gesucht

Über 300 Organisationen aus Deutschland und anderen EU-Ländern nehmen teil, mehr als 80 Einzelveranstaltungen, die zum Mitdiskutieren einladen, sind geplant, rund 450 Referierende treten an die Mikrofone und über 3 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet: Die internationale Digitalkonferenz für die Sozialwirtschaft (EUSES), die von der Europäischen Kommission und der Stadt ausgerichtet wird, tagt am 26. und 27. Mai im Rosengarten. Von dort aus wird dann die virtuelle Konferenz mit zahlreichen Workshops koordiniert und ins Internet übertragen.

Die Veranstaltung soll ein Forum für den Austausch über die Rolle der Sozialwirtschaft als Verstärker für die wirtschaftliche Entwicklung Europas bieten. Interessierte sind eingeladen, sich zu vernetzen sowie an einem oder mehreren der über 80 Workshops teilzunehmen.

Forum für vielfältigen Austausch

In einer virtuellen Pressekonferenz stellten Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch und die Leiterin der Wirtschaftsförderung, Christiane Ram, das Programm und die Teilnahmemöglichkeiten vor. Oberbürgermeister Peter Kurz betonte, er sei „froh und stolz, dass Mannheim Gastgeber des diesjährigen EUSES sein darf“. Die Sozialökonomie werde eine wichtige Rolle „in der zwingenden Veränderung zu einem nachhaltigen Wirtschaften spielen“. Anna Athanasopoulou, die zuständige Referatsleiterin bei der EU, sieht in der Konferenz „ein Forum für einen vielfältigen Austausch über die Rolle der Sozialwirtschaft in Europa als Motor für nachhaltigen Aufschwung, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Inklusion“.

Politische Größen am Start

Neben politischen Größen wie den drei EU-Kommissaren Maros Sefcovic, Nicolas Schmit und Thierry Breton oder OECD-Generalsekretär Angel Gurría sind unter anderem der Profisportler und Sozialunternehmer Wladimir Klitschko oder der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset dabei. Die inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren sich auf die Digitalisierung der Sozialwirtschaft, soziale Innovation und länder- sowie sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Die Ergebnisse der Digitalkonferenz werden in die sogenannte Mannheimer Erklärung zur Sozialwirtschaft einfließen. Sie wird anschließend der Europäischen Kommission als Beitrag zum „Social Economy Action Plan“ übergeben. Wer Ideen einbringen möchte, kann sich unter www.euses2020.eu/programme/ informieren und anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei. red