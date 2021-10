Ideen für Klimaschutz gesucht

Nicht mal mehr einen Monat und der „Climathon“ startet: Nach der Premiere 2019 richtet die Stadt Mannheim unter Federführung des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Mannheim und dem Hackerstolz e.V. vom 5. bis zum 7. November 2021 den „Climathon“ in Mannheim aus – einen virtuellen 24-Stunden-Hackathon mit dem Ziel, Ideen, Technologien und digitale Lösungen wie Apps, Webplattformen oder Analysetools für kommunale Fragestellungen für den Klimaschutz zu erarbeiten. Ob Studierende, Experten oder Start-ups – alle sind aufgerufen, sich gemeinsam am „Climathon“ zu beteiligen. Programmierkenntnisse sind dabei nicht zwingend notwendig.

Die Anmeldung erfolgt unter https://climathon.hackerstolz.de/climathon2021ma. Dort werden unter „Herausforderungen“ die verschiedenen Aufgaben in Themenbereichen wie Plastikvermeidung, Bewusstseinsänderung, nachhaltige Gewerbegebiete, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit vorgestellt. „Wie können wir unsere Kommunikation so gestalten, dass die Mannheimerinnen und Mannheimer nicht nur über Nachhaltigkeit Bescheid wissen, sondern auch nachhaltig handeln“ möchte beispielsweise die Stadt Mannheim wissen.

Prämierung am 7. November

Die Aufgaben sollen in Teams bearbeitet werden, wobei sie sich vorab finden oder erst am ersten „Climathon“-Tag bilden können. Sie werden von Mentoren begleitet. Die Teams mit den besten Lösungen haben die Chance, einen der Preise zu gewinnen, darunter Geld und Acceleratorenprogramme für eine Existenzgründung. Die Vorstellung der Lösungen, das „Pitching“, und die anschließende Prämierung durch eine Jury finden am Sonntag, 7. November statt. red