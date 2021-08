Idee zum Projekt

Das Projekt „Mannheim spricht“ ist angelehnt an „Deutschland spricht“ von „Zeit Online“. Gestartet ist es 2017 als Gesprächsformat, das Menschen mit kontroversen Meinungen zusammenführt. Über Ja-Nein-Fragen und einen Algorithmus finden Paare zusammen, die konträre Antworten gegeben haben. Ziel ist es, mit diesen „Blind Dates“ Vorurteile abzubauen und miteinander ins Gespräch zu kommen – und das mit Menschen, die man sonst vermutlich nie getroffen hätte. In Mannheim haben rund 100 Menschen an diesen Gesprächen teilgenommen.

Förderprogramm vom Bund

Initiatoren von „Mannheim spricht“ sind Abendakademie, die Stadt (Fachbereich Demokratie und Strategie und das Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt), Forscher der Uni Mannheim sowie Gerd Armbruster (IT-Admin) und Katharina Missling (Ideengeberin).

Der „Mannheimer Morgen“ ist Medienpartner der Aktion „Mannheim spricht“ . Das Projekt wird unter anderem gefördert über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ und von der Stadt Mannheim.