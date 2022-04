Ich will ehrlich sein: Wenn wir in diesem Jahr in die Karwoche starten, muss ich mich auf ihr Ende konzentrieren. Ich habe Angst. Angst, dass ich bei alldem, was in unserer Welt passiert, bei der Hilflosigkeit des Gründonnerstages stehen bleibe. Angst, dass ich bei allem, was ich derzeit in den Nachrichten lesen muss, in der Trauer des Karfreitags untergehe. Angst, dass ich bei all den Bildern und Berichterstattungen in der Leere und Trostlosigkeit des Karsamstages versinke.

In diesem Jahr brauche ich das Licht der Osternacht und die Hoffnung des Ostermorgens. Ich brauche Auferstehung. Auferstehung ist ein großes Wort. Ich denke an Fanfaren und Trompeten, an Glanz und Glorie. Auferstehung, das ist der Sieg über den Tod. Große Worte, große Bilder. In diesem Jahr komme ich mit ihnen nur schwer zurecht. Ich brauche die leisen Töne.

„Der Tod ist kein Punkt. Der Tod ist nicht das ewige Ende. Der Glaube an die Auferstehung, die Auferstehung Jesu Christi, an das ewige Leben setzt unter jeden Punkt ein Komma, vielleicht ganz dünn, zaghaft mit Bleistift, vielleicht auch mit festem Kugelschreiberdruck, und macht daraus dann ein Semikolon.“ So hat Maike Schöfer auf die Frage geantwortet, was Auferstehung für sie bedeutet. Maike Schöfer ist evangelische Pastorin in Berlin, die auf Instagram unter dem Namen @ja.und.amen über ihren Glauben und ihre Arbeit spricht.

Ein Semikolon als Bild für die Auferstehung. Als Satzzeichen verwende ich das Semikolon ehrlich gesagt selten. Dabei ist es eigentlich sehr praktisch. Ein Semikolon verbindet zwei gleichrangige Sätze oder Wortgruppen. Es bewirkt eine stärkere Trennung als das Komma, aber eine schwächere als der Punkt. Und: nach der deutschen Rechtschreibung wird nach einem Semikolon klein weitergeschrieben.

Mit dieser Funktion bringt das Semikolon für Maike Schöfer genau das zum Ausdruck, was Auferstehung heißt: „Es geht weiter. Der Auferstehungsgedanke ist wie das Semikolon. Es verbindet beide Sätze miteinander. Der Satz des Lebens ist mit dem Tod nicht zu Ende geschrieben. Es gibt eine Trennung. Aber kein Ende. Keinen Punkt. Gott schreibt diesen Satz weiter. Den Satz des ewigen Lebens. Nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Auferstehung ist für mich die Bewältigungsvergewisserungshoffnung des eigentlich nicht Bewältigbaren.

Diese Formulierung holt mich in diesem Jahr mehr ab als der Triumphalismus jedes kirchlichen Osterliedes. Und ich habe mich gefragt, wie wir in der aktuellen Zeit wohl von Auferstehung sprechen müssen. Dank der Initiative von zwei Kolleg*innen ist aus dieser Frage eine Mit-Mach-Ausstellung in Heidelberg entstanden. Über 50 Personen und Gruppen haben daran teilgenommen. Von Kindergartengruppen, über Schülerinnen und Schüler bis hin zu professionellen Künstlerinnen und Fotografen. In Skulpturen, Collagen, Gemälden und Worten haben sie ihre Gedanken zum Thema Auferstehung zum Ausdruck gebracht.

Wenn es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr mit Ostern so geht wie mir, dann schauen Sie doch einfach mal in der Ausstellung vorbei. Sie ist ab dem Palmsonntag täglich von 15 bis 18 Uhr im Haus der Begegnung gegenüber der Jesuitenkirche in Heidelberg geöffnet. Mir geben diese Kunstwerke Hoffnung. Denn manchmal finden wir Auferstehung auch im ganz Alltäglichen.

Hannah Gniot

Dekanatsreferentin

in Heidelberg