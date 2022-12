Hymne auf den Märchenwald

Er hat sogar eigens ein Lied dafür geschrieben: Thomas Rittler, Musiker, ist in diesem Jahr erstmals im Märchenwald auf dem Paradeplatz unterwegs. Mit Kollegen in wechselnder Besetzung läuft er, ohne Verstärker, musizierend und singend jeden Donnerstagabend zwischen den Ständen und den schönen Märchenbuden umher und unterhält die Gäste mit klassischen Weihnachtsliedern. „Das kommt prima an, wir werden oft angesprochen, bekommen Applaus, bleiben auch mal vor den Fässern, in denen die Gäste sitzen können, stehen und spielen da mal etwas länger“, erzählt er. Früher sei er nie auf Weihnachtsmärkten aufgetreten, „aber es ist toll“, sagt er. Neben dem Märchenwald hat er auch Engagements in Bad Homburg und bei Augsburg. Wegen der besonderen Atmosphäre habe er aber den Märchenwald besonders gerne, und daher zur Melodie von „Winterwunderland“ getextet „Im Mannheimer Märchenwald ist’s schööööön“. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1