Hund wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mannheim. Ein nicht angeleinter Hund ist in Mannheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Tier war am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in der Augustanalage unvermittelt auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 20 Jahre alte Autofahrerin war zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf Höhe der Mühldorferstraße stadtauswärts unterwegs. Trotz eingeleiteter Vollbremsung gelang es ihr nicht, die Kollision zu verhindern.

Die Hundebesitzerin begab sich sofort zu einer nahegelegenen Tierarztpraxis, wo der Vierbeiner medizinisch versorgt wurde. Über Art und Schwere der Verletzungen lagen der Polizei keine weiteren Informationen vor.