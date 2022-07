Hund springt in Mannheim vor Auto - Zeugen, sowie Hund und Halter gesucht

Mannheim. Eine Autofahrerin ist am späten Montagabend in Mannheim mit einem Hund kollidiert – das Tier war unmittelbar auf die Fahrbahn gesprungen. Nach Angaben der Polizei befuhr die 20-Jährige gegen 22.20 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt, als an der Kreuzung zur Lenaustraße völlig unerwartet ein schwarzer Hund auf die Fahrbahn sprang und mit dem Wagen der jungen Frau kollidierte.

Unmittelbar nach dem Aufprall rannte der Hund in Richtung Lenaustraße davon. Hierbei eilten eine männliche und eine weibliche Person dem aufgeschreckten Tier nach. Das Tier konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden, es könnte sich um einen schwarzen Labrador gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.

