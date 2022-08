Hürden überwinden

Im Rahmen des Projekts Schwarze Akademie, das in Partnerschaft mit der Stadt Mannheim und dem Goethe Institut Mannheim durchgeführt wird, haben der Verein Meine Welt und Place for Africa am Mittwoch, 17. August, einen Kreativwettbewerb zum Thema: „Leben vor dem Kolonialismus“ aufgerufen.

Dieser Wettbewerb sei aus Sicht der Initiatoren eine Gelegenheit, die Vielfalt prekolonialer Gesellschaften kennenzulernen und zu teilen. Dazu zählen Routinen, Gemeinschaftsstrukturen und -rollen, Normen und Werte, Spiritualität, Gedanken und Wünsche, Sprachen, Architekturen und das Alltagsleben. Der Wettbewerb will dazu ermutigen, Ahnengeschichten zu erzählen und will dabei helfen, negative Stereotypen abzubauen. Die Unterthemen für jeden Beitrag können von den Teilnehmern frei gewählt werden.

Zwei Infoveranstaltungen im Netz

Das Team der Schwarze Akademie möchte Teilnehmern, die sich für den Kreativwettbewerb interessieren, mit zwei Informations- und Orientierungsveranstaltungen zur Seite stehen. Die erste findet am Mittwoch, 31. August, von 16 bis 17 Uhr unter dem Link: https://cutt.ly/sXA4Ous statt, die zweite am Dienstag, 13. September von 10 bis 12 Uhr unter dem Link: https://cutt.ly/3XA7ie2.

Weitere Informationen über den Wettbewerb, gibt es unter https://black-academy.org/creative-contest-2022-life.../. red