Bis zur Bundesgartenschau sollen hier die ersten Menschen eingezogen sein: Im neuen Wohngebiet am Nordrand des Spinelli-Areals haben zwei Bauherren jetzt Richtfest für besondere Projekte gefeiert.

Die 1948 in Stuttgart gegründete Flüwo, eine der größten Wohnungsbaugenossenschaften Süddeutschlands, errichtet am Südrand von Käfertal zwei neue Wohnhäuser: „Spinelli Solitär“ in

