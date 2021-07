Holzbläser und „Hotte“

Eine „Matinee im Grünen“ bietet am Sonntag, 25. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr ein Holzbläserquintett der Mannheimer Bläserphilharmonie im Chinesischen Garten am Teehaus. Die klassische Holzbläserbesetzung der Mannheimer Bläserphilharmonie mit Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott spielt Originalkompositionen für diese Besetzung sowie Bearbeitungen von tänzerischen Stücken. Auf der Seebühne gibt es am Sonntag von 15 bis 17 Uhr von Stefan Avellis Unterhaltung für Kids. Im Herzogenriedpark tritt zur gleichen Zeit in der Konzertmuschel die Band „Speedy Gonzales“ auf. Das Repertoire des Quartetts mit Saxofon, Gitarre, Kontrabass und einer Sängerin reicht vom Dinnerjazz über italienische und spanische Musik, von Schlager-Evergreens bis zu internationalen Welthits. Am Mittwoch, 28. Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr darf man sich auf der Seebühne auf Mannemer Mutterwitz und Lieder mit Bloomaul und Musiker Joachim Schäfer sowie dem Büttenredner und Komödianten Horst „Hotte“ Siegholt in der Rolle als Hausmeister vom Luisenpark freuen. Für alle Veranstaltungen gilt, dass die Teilnahme bis auf den Parkeintritt frei ist, die Kontaktdaten hinterlassen werden müssen und man eine FFP2- oder vergleichbare medizinische Maske bis zum Einnehmen des Sitzplatzes zu tragen ist. pwr

