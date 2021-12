„Holiday on Ice“ sagt Tournee ab

Mannheim. Die Eisshow „Holiday on Ice“ hat die Tournee 2021/2022 abgesagt. Die jüngsten Corona-Beschlüsse sowie die nicht absehbare Entwicklung der Pandemie böten keine ausreichende Planungssicherheit, begründete das Unternehmen die Entscheidung. Die Tournee mit dem Titel „A New Day“ sollte ursprünglich mit 180 Shows in 23 Städten stattfinden, darunter auch Frankfurt, Stuttgart und Mannheim. Der Vorverkauf für die Showtermine 2022/2023 soll in den nächsten Tagen an den bekannten Vorverkaufsstellen starten. Wer bereits Karten für die aktuelle Tournee gekauft habe, werde vom jeweiligen Ticketanbieter kontaktiert.

