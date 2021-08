Hoher Schaden nach Unfall

Bei einem Unfall in der Schwetzingerstadt sind am Montagabend zwei Autos miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 31-jährige Autofahrerin gegen 21.30 Uhr beim Abbiegen in die Seckenheimer Straße in Höhe des Planetariums eine rote Ampel übersehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Autofahrer, der die Augustaanlage stadtauswärts befuhr und bei Grün geradeaus in Richtung Autobahn fahren wollte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt, auch der Straßenbahnverkehr war unterbrochen. pol/sh

