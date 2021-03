Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall in Feudenheim entstanden. Ein 56-Jähriger stoppte am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Kombi auf der Talstraße an der Kreuzung mit der Straße „Wingertsbuckel“ an einer roten Ampel. Als eine Straßenbahn die Kreuzung passiert hatte, fuhr der Mann an – obwohl die Ampel laut Polizei noch Rot zeigte. So kam es zum Zusammenstoß mit einer weiteren Bahn, die gleichzeitig die Kreuzung überfuhr. Beide Fahrer und die Fahrgäste der Bahn kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. pol/lok