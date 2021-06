Hoher Schaden bei Optiker-Einbruch in der Innenstadt

Mannheim. Mehr als 5000 Euro Schaden hat ein oder mehrere Täter bei einem Einbruch in ein Brillengeschäft in der Nacht von Sonntag auf Montag verursacht. Wie die Polizei mittteilte, gelang es dem Einbrecher offenbar zunächst nicht, die Eingangstür des Ladens im Quadrat L 12 aufzuhebeln, weshalb er die Glasfront beschädigte und sich so Zutritt verschaffte. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute von mehreren Sonnenbrillen und Elektrogeräten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174 33 10 bei der Polizei zu melden.