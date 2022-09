Hohe Kosten treffen Kliniken hart

Die Mannheimer Krankenhäuser schließen sich der bundesweiten Forderung nach einem sofortigen Inflationsausgleich für Krankenhausvergütungen an. Während Energieversorger, Hersteller von Medizinprodukten, Lebensmittellieferanten und Dienstleister ihre Preise erhöhten, blieben die Kliniken auf ihren Zusatzkosten sitzen, teilen das Diakonissenkrankenhaus, das Theresienkrankenhaus und das Uniklinikum mit. Im Unterschied zu anderen Branchen könnten sie diese nicht über die Preise weitergeben. Zusätzlich zu Kostensteigerungen für medizinische Produkte, Medikamente oder Lebensmittel müssten sie wegen Lieferengpässen auf oft teurere Alternativen ausweichen.

Daher schließen sich die drei Krankenhäuser der Initiative der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) an und fordern einen Inflationsausgleich in Form eines Rechnungsaufschlags von vier Prozent und das Wiederanlaufen der Corona-Hilfen. Über Aktionen wie die bundesweite Kampagne „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Gefahr“ der DKG und BWKG versuchen auch die Mannheimer Krankenhäuser, „politisch zu intervenieren, um die demokratisch legitimierten Institutionen im Land auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen“. Die Petition der DKG an den Bundestag kann online unterstützt werden. red

Info: www.openpetition.de/ petition/online/alarmstufe-rot-krankenhaeuser-in-gefahr