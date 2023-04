Mannheim. Die Hofflohmarkt-Saison in der Mannheimer Gartenstadt beginnt am Samstag, 29. April, 10 bis 16 Uhr, mit über 70 Höfen im gesamten Stadtteil. Nach Angaben des Internet-Portals hofflohmaerkte-mannheim.de folgen weitere Märkte in weiteren Stadtteilen, die dann im Drei-Wochen-Rhythmus stattfinden. Weitere Termine und Infos unter www.hofflohmaerkte-mannheim.de.

