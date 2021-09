Hoffen auf Normalität

Benjamin Fuchs blickt in den großen, lichtdurchfluteten Raum, der seit März fertig ist: „Die neue Mensa war bisher noch nie in Betrieb“, bedauert der Leiter der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule. Seit einem Jahr ist der 31-Jährige im Amt, als Nachfolger von Christine Senger. Aber den „Spirit“ der Schule, den hat er noch nicht kennengelernt, nicht kennenlernen können – wegen Corona. Sein größter Wunsch, eine Gemeinschaftsschule zu leiten, ging in Erfüllung. Aber dass ein Jahr im Ausnahmezustand folgen sollte, konnte Fuchs bei seiner Bewerbung im November 2019 noch nicht ahnen.

„Ich hoffe, dass ich nach den Ferien ,meine’ Schule endlich in Gänze kennenlernen darf“, sagt er. Das, was sie als Ganzes ausmacht, samt Theateraufführungen, Kunstaktionen, Konzerten mit Band und Chor – – und einer Mensa voller fröhlicher Kinder. Was ihn freut: Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen – damit bieten sich neue Möglichkeiten: Naturwissenschaften mit Vorbereitungsbereich, zwei Musikräume, Medienraum mit Leseterrasse und vier vom Förderverein gesponserten Recherche-PCs, bald eine Leselounge. Es hat sich viel getan im Komplex auf der Schönau. Auf was Fuchs jetzt hofft, ist ein Stück Normalität: „Ich freue mich über jeden Tag, an dem wir Präsenz bieten können.“ bhr