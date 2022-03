Hörmobil macht Station in Mannheim - kostenlose Tests und Beratung

Mannheim. Zum Welttag des Hörens macht das Hörmobil der Firma Cochlear am Donnerstag, 3. März, in Mannheim Station. Dann bieten HNO-Ärzte des Universitätsklinikums Mannheim und andere Experten auf den Kapuzinerplanken von 10 bis 15 Uhr kostenfreie Hörtests und Beratung an.

„Unsere Aktion richtet sich insbesondere an Menschen, die trotz Hörgeräten nicht ausreichend gut verstehen“, erläutert Dr. med. Beatrice Walter, Fachärztin und kommissarische Leitung des Hörzentrums der Klinik für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie der Universitätsmedizin Mannheim. Für sie kann ein Cochlea-Implantat (CI) eine Lösung sein. Betroffene und ihre Angehörigen können sich vor Ort über Hörschädigungen und Therapiemöglichkeiten informieren.