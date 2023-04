Hochwertiges Pedelec in Mannheim gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein abgestelltes Pedelec ist am frühen Mittwochmoren in Mannheim durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das sichernde Kettenschloss mit einem Trennschleifer gegen 2.30 Uhr am Pfalzplatz durchgeschnitten. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung des Meeräckerplatz.

Einem Zeugen fiel der Täter auf, welcher diesen mit einer dunklen Bekleidung, schwarzen Strickmütze und einem schwarzen Rucksack beschrieb. Entwendet wurde ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macina Sport im Wert von rund 3.300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621/83397-0 zu melden.