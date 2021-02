Mannheim. Ein hochwertiges Fahrrad ist aus einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Neckarstadt-West entwendet worden. Nach Polizeiangaben waren die Täter zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in dem Anwesen in der Humboldtstraße am Werk. Das Citybike mit einem Neuwert von 1.800 Euro stand mittels Stahlschloss gesichert im Hausflur. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist unklar.

AdUnit urban-intext1

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei.