Hochwertiges Auto auf der Schönau entwendet

Mannheim. Unbekannte haben in Mannheim ein hochwertiges Auto der Marke BMW entwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Täter zwischen Dienstag, 22.30 Uhr und Mittwoch, 20 Uhr, am Werk. Der mit einem Keyless-Go-System ausgestattete weiße BMW 530 mit dem Kennzeichen MA-GE 462 war auf der Schönau im Tonderner Weg, Ecke Memeler Straße abgestellt. Laut Polizei habe der Wagen einen Wert von mehreren zehntausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0621/174-4444 und 0621/77769-0 entgegen.