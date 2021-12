Hochwertige E-Bikes aus Garage entwendet

Mannheim. Zwei hochwertige E-Bikes haben Unbekannte in der Nacht zu Montag in Mannheim entwendet. Über ein Fenster gelangten sie in die Garage eines Wohnhauses in der Neckarstadt Ost, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach nutzten die Täter womöglich ein Kraftfahrzeug, um die E-Bikes des Herstellers Winora vom Grundstück in der Siegstraße zu transportieren. Hausbewohner hatten nach Angaben der Polizei gegen 06.30 Uhr gehört, wie ein Transporter oder Sprinter vor dem Anwesen gestartet wurde und davonfuhr. Der Gesamtschaden soll sich auf mehr als 5.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0entgegen.