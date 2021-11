Ohne den auf der Hochstätt lebenden Menschen zu nahe treten zu wollen: Im Ranking der am stärksten wachsenden Mannheimer Stadtteile hätte sie vielleicht nicht jeder unter den ersten Fünf vermutet. Schon von 2009 bis 2017 stieg die Einwohnerzahl kontinuierlich an, danach sank sie wieder und lag zum Stichtag 31. Dezember 2020 bei 3120. In den folgenden beiden Jahrzehnten wird nun erneut ein Anstieg auf 3495 prognostiziert, ein Plus von zwölf Prozent. Aufgrund der vergleichsweise geringen Bevölkerungszahl müsse dies jedoch „vorsichtig interpretiert werden“, heißt es im städtischen Bericht. Bedeutet: Bei niedrigen absoluten Zahlen fallen prozentuale Schwankungen schnell stärker oder schwächer aus.

Die Hochstätt ist ein sehr junger Stadtteil, mehr als Viertel dort sind Minderjährige. Auch der erwartete Bevölkerungszuwachs stützt sich im Wesentlichen auf die hohe Geburtenrate. Auf Dauer soll der Anteil der Jüngsten aber hier ebenfalls kontinuierlich zurückgehen, während alle anderen Altersgruppen zulegen.