15 Hochschulen und Universitäten der Region stellen sich beim Orientierungstag Rhein-Neckar am Samstag, 13. März, vor. Wer sich für ein Studium in der Rhein-Neckar-Region interessiert, kann sich zwischen 10 und 14 Uhr über die verschiedenen Möglichkeiten informieren – wegen Corona allerdings nur online. Auf entdeckedeinstudium.de stellen sich die Hochschulen vor, außerdem gibt es zahlreiche Live-Präsentationen und Instant-Chats mit Studienberatern sowie Coaching-Angebote der Berufsberatung der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN).

Wer sich informieren möchte, kann sich auf der Webseite einloggen, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Dort gibt es auch alle wichtigen Infos zu den einzelnen Programmpunkten. Zur Orientierung und Entscheidung werden fünf Workshops angeboten: „Dein Weg zum richtigen Studiengang: Die Studienentscheidung“ (10 Uhr), „Das ist mein Typ: Die verschiedenen Hochschularten im Vergleich“ (11 Uhr), „Zulassungsverfahren und Auswahlkriterien: Dein Studieneinstieg“ sowie „Das duale Studium: Mit Praxiserfahrung zum Hochschulabschluss“ (beide 12 Uhr) und „Gap Year!: Deine Möglichkeiten im In- und Ausland“ (13 Uhr).

Der Orientierungstag ist ein Gemeinschaftsprojekt der Agenturen für Arbeit in der MRN, der Unis Mannheim, Heidelberg und der Dualen Hochschule Mannheim. cs

Info: Hochschultag im Internet: www.entdeckedeinstudium.de