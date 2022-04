Hochschule Mannheim richtet die "European Pharma Days" aus

Mannheim. Die Hochschule Mannheim richtet am 27. und 28. April die European Pharma Days aus. Wie die Hochschule mitteilte, kommen an beiden Tagen „führende Vertreter international agierender Pharmaunternehmen“ in Mannheim zusammen. Thema soll laut Ausrichter die „fortschrittlichen digitalen Technologien im Bereich der Massenspektrometrie“ sein. Massenspektrometrische (MS) Verfahren würden für die Analyse von Eiweißen, Fetten, Stoffwechselprodukten oder Zuckern verwendet. „Daher unterstützt die Technologie die Entwicklung neuer Medikamente, etwa um die Wechselwirkungen von Tumorwirkstoffen mit Zellen zu untersuchen.“ Das Symposium wird in Kooperation mit einem der führenden Gerätehersteller im Bereich der MS-Technologie sowie dem Forschungs- und Transferzentrum CeMOS organisiert.

