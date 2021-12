Hochschule geräumt

Aufgrund einer Bombendrohung sind am Freitagvormittag fünf Gebäude der Dualen Hochschule in Neuostheim durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 9 Uhr eine telefonische Androhung für die Hochschule in der Coblitzallee eingegangen sein. Rund 800 Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule mussten die Gebäude verlassen. Die Polizei teilte gegen 12.40 Uhr mit, dass kein sprengstoffverdächtiger Gegenstand bei den Durchsuchungen gefunden worden ist. Zwei Sprengstoffsuchhunde unterstützten die Überprüfung.

Der Vorlesungsbetrieb wurde während der Durchsuchung genauso eingestellt wie Prüfungen, die derzeit in verschiedenen Studiengängen stattfinden. Beides wurde auch im Laufe des Freitags nicht mehr aufgenommen. Die Umgebung rund um die Hochschule war weiträumig abgesperrt. Während des Einsatzes kam es in der Hans-Thoma-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Beamte der Polizei regelten den Verkehr. Eine junge Frau soll die Bombendrohung am Telefon durchgegeben haben. pol/SH