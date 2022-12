Hochbetagt – aber weiter sehr aktiv

Mit Orgel und Trompetenklängen wird ihm im Gottesdienst der Christuskirche gratuliert, und danach muss Karl Schneider unzählige Hände schütteln. Immerhin 95 Jahre alt wird der Gründer der „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“ am Sonntag, und bald folgt der 65. Hochzeitstag mit seiner Frau Renate. Dafür empfinde er „das Gefühl von überwältigender Dankbarkeit“.

Mannheim. 16.12.17 | Christuskirche im Kerzenschein. Adventskonzert. - Kuchenanschnitt. 90. Geburtstag von Dr.Karl Schneider.

Karl Schneider vermag stets so wunderbar formvollendet, so geistreich zu formulieren und große Dichter zu zitieren. Jede Begegnung mit ihm ist bereichernd, jede seiner Erzählungen aus seinem reich gefüllten Leben anregend und spannend. Aber manchmal hat er auch den Schalk im Nacken, beweist er viel Sinn für Ironie und Humor.

„Aus mir ist einer der Hochbetagten geworden“, sagt er zwar, aber das merkt man ihm nicht an. Schneider ist, wie er zufrieden sagt, „bei guter Gesundheit“, und er bewegt nach wie vor eine ganze Menge, weil er selbst viel leistet, anstößt und anregt und es zudem versteht, mit gewinnendem Charme und Überzeugungskraft dafür zu sorgen, dass andere seinem Vorbild folgen.

So zählt er inzwischen zum maßgeblichen Kreis Mannheimer Mäzene – und das als Niedersachse. Auf einem Dorf in der Nähe von Hannover aufgewachsen, musste er mit 16 Jahren noch in den Zweiten Weltkrieg, hat aber durch glückliche Fügung die Hölle überlebt. Einige Jahre später wurde er von einer schweren Krankheit völlig geheilt: Beides sind für ihn nachhaltig prägende Eindrücke, die sein kirchlich-karitatives Engagement stark beeinflusst haben.

Zuvor Direktor der Zuckerfabrik im fränkischen Ochsenfurt, kam der promovierte Chemieverfahrensingenieur 1982 durch die Berufung in den Südzucker-Vorstand nach Mannheim. 1988 wurde er Vorstandssprecher und baute das Unternehmen zum Ernährungskonzern mit breiter Produktpalette um. Als Testamentsvollstrecker von Else Kröner, der 1988 verstorbenen Hauptaktionärin des Gesundheitskonzerns Fresenius, führte er dann noch dessen Aufsichtsrat.

Engel und Orgel

Ein Weihnachtsgottesdienst in der Christuskirche wirkte für ihn wie ein, wie er sagte, „Erweckungserlebnis“. Seither engagieren er und seine Frau sich enorm für die Christuskirche. 15 Jahre führte er den Vorsitz der Gemeindeversammlung. Seine Goldene Hochzeit und das Jubiläum „100 Jahre Christuskirche“ gaben 2010 den Anstoß, dass das Ehepaar aus Dankbarkeit für das gelungene Leben mit einer halben Million Euro die Stiftung gründete. Viele weitere Spenden folgten. Von der Orgelsanierung über die Beleuchtung des Engels bis zur Pfadfinderarbeit – die Christuskirche hat Schneider, der sich stets persönlich um die Themen kümmert, und seiner Stiftung viel zu verdanken. Auch auf Neckarstadt oder Jungbusch erstreckt sich das segensreiche Wirken. pwr (Bild: prosswitz)