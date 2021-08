„Hoch auf Hier“: Sonnenfeuer

Feuerrot leuchten Himmel und Erde, in diesem Fall der Neckar. „Ein wunderschöner Abendhimmel über Mannheim und Ludwigshafen“, schreiben Rosemarie und Jürgen Grimm zu der Aufnahme des Sonnenuntergangs, den sie vom Fernmeldeturm aus festgehalten haben. Bilder für die Serie, mit der wir die Schönheit der Stadt und der Region abbilden wollen, kann jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „MM“. cs (Bild: Grimm)

