„Hoch auf Hier“: Sonne!

Sonnentage sind ja selten momentan – umso mehr lassen sich glänzendhelle Tage wie am Montag genießen. Anfang Dezember hat Elke Weinkötz Sonnenstrahlen im Käfertaler Wald eingefangen. Ihr Foto, das in der Nähe vom Waldfriedhof in der Gartenstadt entstanden ist, hat die „MM“-Leserin aus Mannheim für „Ein Hoch auf Hier“ eingesandt. Aufnahmen für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin Informationen stehen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. lok

