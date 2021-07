Hoch auf Hier: Morgensonne über dem Neckar

Vom „wilden“ Neckar war in den vergangenen Tagen öfter die Rede – begannen doch in der letzten Woche auch offiziell die Arbeiten zur Renaturierung der Neckar-Uferzonen zwischen Fernmeldeturm und Riedbahnbrücke. 32 Millionen Euro sollen am Neckar und am geplanten Gewässer in der Feudenheimer Au für die naturgerechte (Wieder-)Herstellung der Wasserläufe und des Vorlands ausgegeben werden – dank europäischer Gewässerschutz-Richtlinie.

© Nina Fendel

Einen frühmorgendlichen Blick von der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Osten hielt Leserin Nina Fendel auf ihrem täglichen Weg zu Arbeit fest. Der Neckar – „unser Baden-Württemberg-Fluss“, wie Umwelt-Staatssekretär André Baumann (Grüne) es kürzlich ausdrückte, zeigt sich in der Aufnahme eher ein wenig mystisch. Im Frühnebel sind links der Klinikums-Parkplatz und rechts die Dächer des Lessing-Gymnasiums zu erkennen.