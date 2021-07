Hoch auf Hier: Morgenhimmel

Ein Morgen im Juli, früh um 6.20 Uhr: Da hat „MM“-Leser Heinz Brodhäcker dieses Foto von seiner Dachwohnung aus in der Schwetzingerstadt aufgenommen, in Blickrichtung Fernmeldeturm, „nach einer gewittrigen Nacht“, wie er schreibt. Er hat dieses Foto für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ geschickt. Mit der Serie wollen wir die Schönheit der Stadt und der Region abbilden. Mitmachen kann jede und jeder: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und ein paar Infos, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil. red (Bild. Heinz Brodhäcker)

