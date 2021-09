„Hoch auf Hier“: Himmlischer Ausblick

„Einfach himmlisch“ – so beschreibt Marie Louise Wünneberg den Ausblick von ihrer Wohnung hoch über den Dächern der Stadt in der Neckarpromenade. Täglich kann sie dieses Panorama dank dem Wohnen in einem der drei Hochhäuser genießen, die nah am Neckar liegen. Den herrlichen Ausblick will sie nun auch mit anderen Leserinnen und Lesern teilen, erklärt sie im Begleittext zu diesem Foto, das sie dem „Mannheimer Morgen“ zugeschickt hat. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder auch unserer Region zeigt und in unsere Reihe „Ein Hoch auf Hier“ passt? Bilder für die Serie kann jeder und jede einreichen: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, senden. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. ( lia

