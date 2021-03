Rund um den Wasserturm ist bereits Frühling – demnächst zieht das Wetter bestimmt nach. Eingefangen hat ihn mit diesem Bild Rolf Engert: „Wenn das kein Hoch auf Mannheim ist“, schreibt der „MM“-Leser, der in der Vergangenheit immer wieder Fotos für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ an die Redaktion mailt. Und das kann übrigens jeder: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. lok