„Hoch auf Hier“: Er lacht!

Endlich mal ein Regenbogen, der lacht! Im Bild festgehalten hat ihn am Dienstagnachmittag um 15.40 Uhr Gerhard Rietschel vom Fuß des Fernmeldeturms im Luisenpark aus. Zwischen den Zirruswolken tauchte am blauen Himmel plötzlich dieses „ungewöhnliche Himmelsspektakel“ auf, wie es der Fotograf selbst bezeichnet. Bilder für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, die die Schönheit der Stadt festhalten soll, kann jeder per E-Mail an lokal@mamo.de einreichen. Gern mit Infos, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. lok

