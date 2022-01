„Hoch auf hier“: Christuskirche am Morgen

Der frühe Vogel knipst die besten Bilder. „MM“-Leser Norbert Schmitt war am vergangenen Sonntag schon früh wach und hat die Christuskirche in der Oststadt im Morgenrot fotografiert, wie er schreibt. Schmitt hat uns das farbenstarke Bild geschickt, und wir veröffentlichen es gerne in unsere Reihe „Ein Hoch auf hier“, die die Schönheit unserer Stadt zeigen soll. Bilder kann übrigens jeder und jede einreichen: Einfach per E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf hier“ an lokal@mamo.de schicken. Schreiben Sie kurz dazu, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Man muss auch nicht unbedingt früh wach sein – auch tagsüber und am Abend lassen sich schöne Bilder machen. imo

