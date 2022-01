Hoch auf hier: Am Wasser

Was ist Wasser, was Himmel?, könnte man sich bei diesem Bild fast fragen, das uns Leserin Carola Juszczak für unsere Reihe „Ein Hoch auf hier“ geschickt hat. Aufgenommen habe sie es kürzlich beim Neujahrsspaziergang mit der Familie am späten Nachmittag in Feudenheim am Neckarkanal nahe der Schleuse. In unserer Reihe „Ein Hoch auf hier“ suchen wir Bilder, die die Schönheit unserer Stadt zeigen, jeder kann Motive einreichen: Einfach per E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf hier“ an lokal@mamo.de schicken. Schreiben Sie kurz dazu, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. imo

