Hitachi ABB Power Grids zieht nach Franklin - Hauptsitz im neuen Stadtteil

Mannheim. Die Hitachi ABB Power Grids Deutschland zieht mit 700 Beschäftigten vom ABB-Gelände in Käfertal in den neuen Stadteil Franklin um. Kürzlich unterschrieb die Unternehmensleitung einen langfristigen Mietvertrag mit 3iPro. Der Projektentwickler wird im Columbus-Quartier in der ehemaligen Wohnsiedlung Franklin einen Gebäudekomplex errichten, den Hitachi ABB Power Grids im zweiten Halbjahr 2023 als neuen Hauptsitz beziehen wird.

Damit bleibt die Deutschland-Zentrale des Unternehmens in Mannheim. Bei der Gestaltung des Gebäudes werde besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, heißt es in einer Mitteilung.

„Bekenntnis zu Mannheim“

„Die Unterschrift unter diesem Mietvertrag ist ein klares Bekenntnis zu Mannheim,“ betonte Finanzvorstand Christoph Käubler im Rahmen einer virtuellen Mitarbeiterversammlung. „Wir lösen damit ein Versprechen ein, das wir beim Übergang in das neue Unternehmen gegeben haben, und schaffen ein attraktives und innovatives Arbeitsumfeld für unsere 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort und unser Unternehmen für die kommenden 13 Jahre.“

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz bezeichnete die Entscheidung für den Umzug als „klares Bekenntnis“ zu Mannheim und zu dem neuen Stadtteil. „Darüber freue ich mich“, unterstrich das Stadtoberhaupt.

Der Schweizer Industriekonzern ABB hatte im vergangenen Jahr seine Stromnetzsparte mehrheitlich an den japanischen Hitachi-Konzern verkauft. Hitachi ist zu 80,1 Prozent an dem Joint Venture beteiligt, während ABB die restlichen Anteile hält. Ab Oktober dieses Jahres soll das Unternehmen den Namen Hitachi Energy tragen.