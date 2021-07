Historische Rundfahrt durch den Mannheimer Hafen

Mannheim. Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur bietet zwei zusätzliche Touren seiner beliebten Rundfahrten an Bord der „Kurpfalz“ an. Am Freitag, 9. Juli um 20 Uhr und am Samstag, 31. Juli um 19.30 Uhr geht es ab der Anlegestelle unterhalb der Kurpfalzbrücke los. Die Tour führt mit historischen Erläuterungen den Neckar abwärts durch den Industriehafen mit seinen imposanten Mühlen und den Altrhein entlang der traditionsreichen Betriebe. Bei Sonnenuntergang geht es auf dem Rhein entlang der BASF zurück. Kartenvorverkauf über Kurpfalz-Schifffahrt (www.kurpfalz-personenschifffahrt.de) oder die Tourist Info.

