Historiker befürwortet Bronzeplatte

Für Marchivum-Direktor Ulrich Nieß steht „ohne Zweifel außer Frage, dass das Luftschiff Schütte-Lanz ein Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte darstellt“. So begründet er, dass er eine Ehrung für die Erfindung befürwortet – nicht aber für den Erfinder Johann Schütte selbst.

Zahlreiche Neuerungen hätten die Mannheimer Konstruktion, die 1911 erstmals abhob, vom Zeppelin unterschieden: ein stromlinienförmiger Körper, ein tragendes Gerippe aus Holz – vermutlich die erste ingenieurmäßige Anwendung von Sperrholz überhaupt–, eine nicht starre Aufhängung der Gondeln, ein veränderter Lenkapparat und eine anders geartete Anordnung der Propeller. „In seiner Neuartigkeit steht das Luftschiff in einer Reihe mit anderen Mannheimer Innovationen aus dem Bereich der Mobilität, zu der auch die Draisine, das Benz’sche Automobil oder der Lanz-Bulldog gehören“, so Ulrich Nieß: „All diese Innovationen machen Mannheim historisch zur Stadt der Mobilität und sind Teil des kollektiven Gedächtnisses unserer Stadt“, betonte er.

Vielfältige NS-Verstrickungen

Natürlich gebe es einen klaren Bezug zum Militär, aber in den Anfängen der Starrluftfahrt hätte die staatliche Finanzierung durch militärische Institutionen eben eine enorme Rolle für die Realisierung der innovativen Pläne gespielt. Der Erste Weltkrieg habe die dann ausschließlich militärische Luftschiffproduktion angekurbelt: 88 Exemplare kamen von Zeppelin aus Friedrichshafen, 20 von Lanz aus Mannheim. Eingesetzt wurden die Luftschiffe unter anderem zu Bombenabwürfen. „Sie brachten Tod, Angst und Schrecken“, räumte Nieß ein, aber die Ambivalenz der militärischen und zivilen Nutzung sei auch bei anderen Erfindungen erkennbar.

Bei Johann Schüttes gebe es „vielfältige Verstrickungen in der NS-Zeit“ und keinen Zweifel an seiner Loyalität zu Hitler. Er vollzog auch die Gleichschaltung der „Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt“ und der „Schiffbau-technischen Gesellschaft“. Aber „Schütte steht mit seiner Haltung nicht allein“, so Nieß. „Auch andere Erfinderpersönlichkeiten wie etwa Felix Wankel oder – indirekt – Bertha Benz standen mindestens phasenweise in glühender Verehrung auf Seiten der nationalsozialistischen Machthaber. Auch einer der ersten Nobelpreisträger der Region, Friedrich Bergius, gehörte der NSDAP an“, betonte er. Die Bronzeplatten erinnerten an Meilensteine, wobei man die Triebfaktoren menschlicher Leistungen nicht ausklammern, sondern offen darstellen müsse.