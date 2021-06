Hinter Schrankwand gefangen - Berufstierrettung befreit Buntspecht

Mannheim. Einen Buntspecht aus seiner misslichen Lage hinter einer Schrankwand befreit hat die Berufstierrettung Rhein-Neckar am Freitag in einer Wohnung in Mannheim. Wie Brigitte Reitmaier berichtet, war der Vogel über die offene Balkontür in ihr Wohnzimmer gelangt. Sie vermutet, dass sich das Tier aus Schreck auf die Schrankwand flüchtete und in die Lücke zwischen Schrank und Wand rutschte. Während sich ein zweiter Specht zurück ins Freie retten konnte, habe sich der Vogel auf Abwegen selbst nicht mehr befreien können. Daher verständigte die Lindenhöferin die Tierrettung. Die Helfer der Berufstierrettung Rhein-Neckar bestätigten am Sonntag den Einsatz. Zurück bleiben ein geretteter Specht und eine erleichterte Anwohnerin, die den Rettern für ihren "souveränen" Einsatz dankt. Nach der Aktion habe sie übrigens wieder zwei Buntspechte in Freiheit beobachten können, berichtet Brigitte Reitmaier - und hofft, dass es ihre beiden Besucher waren.

