Hinab zu den faszinierenden Spuren der Vulkane

Vulkane? Bei uns? Rund 50 Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben sich auf einer „Morgentour“ auf die Spuren bewegter Erde in die Eifel aufgemacht. Mit Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, und „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz wagte sich die Gruppe in Mendig nach Besuch des Vulkanmuseums Lava-Dome in den berühmten Lavakeller: Auf 150 steilen Stufen ging es hinab in einen 30 Meter tiefen, 6 bis 9 Grad kalten Kühlschrank, dessen verwinkeltes Gewölbe sich über drei Quadratkilometer erstreckt. Über Jahrhunderte wurde dieser zu Basalt erkaltete Lavastrom abgebaut und zu Mühlsteinen verarbeitet. Von Mendig ging’s ins Mayener Grubenfeld, einem diesmal oberirdischen Zeugnis des Basaltabbaus. Weitere Morgentouren unter www.meinmorgen.app red (Bild: Redaktion)

