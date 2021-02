Mannheim. Schulen dort bauen, wo sie fehlen. Das will Christoph Findelsberger mit seiner Organisation 264.education. Im Februar erhielt er dafür den „Influential Leader“ Preis von der Akkreditierungsagentur AACSB International. Er geht jährlich an Absolventen, die ihr Wirtschaftsstudium für besondere Ziele einsetzen.

Eigentlich, sagt Findelsberger, gehöre der Preis dem ganzen Team: Neun jungen Leute – darunter auch Alumni der Universität Mannheim wie Findelsberger – stemmen 264.education in ihrer Freizeit. Sie wohnen bundesweit verteilt. Alle stammen aus dem Business-Bereich, Findelsberger etwa arbeitet als Unternehmensberater in Berlin. „Mit dem gleichen Ansatz, wie wir ein Unternehmen führen, wollten wir auch unsere Organisation führen“, erklärt er. 100 Prozent der Spenden sollen in die Projekte fließen. Das erfordert effizientes Arbeiten. Die Verwaltungskosten liegen laut Findelsberger bei 2,7 Prozent – und die zahlten sie aus eigener Tasche. Bei anderen Nichtregierungsorganisationen läge der Schnitt bei rund 35 Prozent.

„Lokale Visionäre“ als Partner

Alles fing an, als Findelsberger vor seinem ersten Job stand. Er bat seinen Arbeitgeber um sechs Monate Aufschub, um in einem sozialen Projekt zu arbeiten. Die gängigen Angebote für Freiwillige aber sagten ihm nicht zu – nicht authentisch genug, nicht genug Abenteuer. Durch den Bericht eines Reisejournalisten stieß er auf Shamser Thapa, der in Nepal eine Schule für Kinder der niedrigsten Kaste aufgebaut hatte. Findelsberger nahm Kontakt zu ihm auf, fragte: „Kann ich helfen?“ Eine Woche später flog er nach Nepal, lebte vier Monate bei Thapa und unterrichtete. Als die beiden eine Cousine im Nachbardorf besuchte, fiel Findelsberger auf, dass die Tochter nicht zur Schule ging – denn es gab dort keine. Die beiden beschlossen, das zu ändern. Zurück in der Heimat gründete Findelsberger mit Freunden 264.education. Er kehrte mit Spenden und mehr als 20 Freiwilligen zurück, die unter anderem aus Kanada und Hongkong anreisten.

Der Verein 264.education, der mittlerweile sein drittes Schulprojekt betreibt, setzt auf lokale Partner wie den Lehrer Shamser Thapa. Über das Internet und Medienberichte und Kontakte suchen sie nach solchen „lokalen Visionären“, die sie ermächtigen wollen. Sie leben einige Zeit mit ihnen, verschaffen sich ein eigenes Bild: Passt die Person zum Vorhaben? Was sind die Probleme vor Ort? Aktuell besucht Findelsberger einen potenziellen Partner in Afghanistan. Ein Kollege ist in Uganda.

Die lokale Expertise ist entscheidend, um Zusammenhänge zu erkennen – auch jenseits von westlichen Erfahrungen. Das zeigte sich auch bei ihrem dritten Schulprojekt, dem Golden Hill Academy in Uganda. Von den rund 200 Kindern, kamen einige bald nicht mehr zum Unterricht. Bildung war für die Familien nicht genug Anreiz, erzählt Findelsberger. Ihr Partner erklärte ihnen, es brauche einen Anreiz für die Familien, um die Kinder weiter in die Schule zu schicken. Sie führten ein warmes Mittagessen ein.

Von seiner Unizeit in Mannheim habe er zwei wichtige Dinge mitgenommen, sagt der 28-Jährige, der gebürtig aus Erding stammt: Ein Netzwerk aus Leuten, die etwas verändern wollen und betriebswirtschaftliche Grundlagen. Er habe aber auch viel Zeit „außerhalb des Lehrraums“ verbracht. „Die wichtigen Learnings sind aus dem Leben“, meint er.

Projekte über Bildung hinaus

Die Freiwilligen, die sich in ihren Ländern engagieren, tauchen auch mitten ins Leben: Sie bringen ihr eigenes Zelt mit, leben zusammen mit den Dorfbewohnern unter den gleichen Bedingungen – wenn in der Trockenzeit das Wasser rationiert wird, gilt das auch für sie. Die Bauprojekte seien harte körperliche Arbeit. Deshalb müssten sie ihre Bewerbungen gut filtern.

Bildung greift die Quelle des Problems an, meint Findelsberger: Armut. In Nepal, habe er Kinder gefragt, was sie mal werden wollten. „Sie sagten Pilot, Ingenieur, Lehrer oder Arzt – genau das gleiche, was meine kleine Cousine wohl antworten würde.“ Aber in der Sekunde, wo sie es aussprachen, wusste er, das würde wohl nicht passieren. „Wir wollen den Kindern das geben, was die meisten hier auch haben: eine faire Chance im Leben.“ Allein um Schulbildung aber soll es nicht gehen – er ist nur der erste Schritt, um die Gemeinschaft zu „empowern“, ihr auf die eigenen Beine zu helfen. Je nachdem, wo der Schuh drückt, kann es auch um Trinkwasserversorgung gehen. In ihrer Golden Hill Academy in Uganda finden sonntags Nähkurse statt. Damit möchten sie den Frauen ein eigenes Einkommen und mehr Unabhängigkeit ermöglichen.