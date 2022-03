Hilfsgüter in Ukraine geschickt

Der Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“ hat 15 Tonnen Hilfsgüter in die ukrainische Stadt Czernowitz geschickt. Zuvor waren bei einem in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gestarteten Spendenaufruf mehr als 130 000 Euro eingegangen. Mannheim und das westukrainische Czernowitz, beide in etwa gleich groß, verbindet eine langjährige Projekt-Partnerschaft, an der auch die moldawische Partnerstadt Chisinãu beteiligt ist. „Ich bin überwältigt von der riesengroßen Hilfsbereitschaft“, sagte Mustafa Dedekeloglu, Erster Vorsitzender von „Mannheim hilft ohne Grenzen“. Er danke allen, die sich dem Aufruf angeschlossen hätten, für ihre Großherzigkeit.

33 Euro-Paletten

Der Hilfstransport umfasst 33 Euro-Paletten mit einem Gesamtgewicht von 15 Tonnen. Darin sind etwa medizinisches Material und haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Grieß und Zucker sowie vom städtischen Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz gespendete Schläuche, Elektrotauchpumpen, Stromerzeuger und Beleuchtungsmittel. Der Gesamtwert der Hilfslieferung beläuft sich auf 50 000 Euro. Sie wird zum rumänisch-ukrainischen Grenzübergang Siret transportiert und dort von der Stadtverwaltung Czernowitz übernommen.

