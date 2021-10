Hilfe für Mannheims Wirtschaft

Das „deutsche Wirtschaftswunder“ brauchte immer mehr Arbeitskräfte. Die Bundesregierung schloss deshalb zwischen 1955 und 1968 mit mehreren Staaten sogenannte Anwerbeabkommen – das erste 1955 mit Italien, 1960 folgten dann Vereinbarungen mit Spanien und Griechenland und am 30. Oktober 1961 schließlich das Abkommen mit der Türkei. Letzteres war unter anderem auch deshalb ausgehandelt worden, weil es immer schwieriger geworden war, Arbeiter aus Italien und Spanien zum Kommen zu bewegen. Denn auch in diesen Ländern wuchs die Industrie, viele wollten da lieber in der Heimat ihr Geld verdienen.

Aber es gab ja das Abkommen mit der Türkei. Und so fragte der „Mannheimer Morgen“ Ende 1961 in einer Schlagzeile: „Kommen im nächsten Jahr die Türken?“. Sie kamen. Arbeiteten 1961 gerade mal 70 Menschen aus dem Land am Bosporus in der Stadt, waren es zwei Jahre später bereits knapp 5000. Zunächst sollten die sogenannten Gastarbeiter nur zwei Jahre bleiben – aber die Befristung wurde aufgehoben, weil die Firmen auf diese Mitarbeiter nicht verzichten wollten. Nach einer kurzen Delle durch die Rezession 1966/67 verkündete der damalige Arbeitsamtsdirektor Hans Stöhr im August 1968 mit viel Pathos: „Ein so leer gefegter Arbeitsmarkt wie der Mannheimer schreit nach ausländischen Arbeitskräften.“ Er meinte damit in erster Linie solche aus Griechenland – und der Türkei.

Festabend im Nationaltheater

Weil das Leben mehr als nur Arbeit ist, entstand 1969 mit städtischer Unterstützung der „Türkische Arbeiterverein für kulturelle und soziale Unterstützung“. Seine Räume hatte er in der Breiten Straße, hier gab es türkische Zeitungen genauso wie Hilfe bei der Suche nach einem Arzt, der die eigene Sprache beherrscht. Bis die ersten Döner-Buden das Stadtbild prägten, sollte es freilich noch bis zum Beginn der 1980er Jahre dauern.

Im Nationaltheater gibt es an diesem Freitag um 18 Uhr einen großen Festabend zum Jubiläum des Anwerbeabkommens – gemeinsam organisiert vom Theater und dem Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung. Dabei wird auch der Dokumentarfilm „Ah, biz Almancilar/Ach, wir Deutsch-Türken – Wann verliert man eigentlich den Migrationshintergrund?“ vorgestellt. Danach steht ein musikalischer Theaterabend unter dem Titel „Istanbul“ auf dem Programm. Er soll laut den Organisatoren die Menschen würdigen, die sich damals aus der Türkei auf den Weg nach Deutschland gemacht und hier in Mannheim „maßgeblich zum wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben beigetragen haben und weiterhin beitragen.“ Die Corona-bedingt beschränkte Teilnehmerzahl für den Abend ist ausgeschöpft.

