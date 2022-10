Hilfe für Kinder und Künstler in Not

Spielverderber sind sie nicht, die illustren Gäste der Benefizgala der Mannheimer Runde im Radio Regenbogen Palazzo: Denn obwohl sie ganz überraschend auf die beiden prominentesten Acts des Abends, den Moderator Johannes B. Kerner und den Comedian Bülent Ceylan, verzichten müssen, spenden sie die stolze Summe von 420 000 Euro für gute Zwecke. Maik Diehl, Stadionsprecher der TSG Hoffenheim, und Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick übernehmen kurzfristig die Moderation. Die Wohltätigkeitsveranstaltung ist die erste im Palazzo am neuen Standort auf dem Taylor Areal in Käfertal, die offizielle Premiere findet am Freitag statt.

Kerner moderiert sich selbst per Videobotschaft ab; zwei Striche auf dem Teststreifen, schwanger sei er aber nicht, sondern an Corona erkrankt, witzelt der Moderator. Auch ein sichtlich erkälteter Bülent meldet sich per Video ab. „Ich bin wirklich krank, nix getürkt“, sagt er und ruft die Zuschauer dazu auf, trotzdem viel für die Kinder zu spenden. Über die großzügigen Gaben an seine Stiftung „Für Kinder“ unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein Neckar Nord, an die Franziska van Almsick Stiftung und die Stiftung des Deutschen Fußballbundes (DFB) „Sepp Herberger“ dürfte Ceylan nun überglücklich sein.

Nervenkitzel und Gaumenfreuden

Denn seit vielen Jahren setzt sich der Mannheimer Komiker mit verschiedenen Projekten für Kinder ein. Die aktuellen Gelder werden für „Deine Chance auf Musik“ in Weinheim benötigt, das Kindern aus sozial schwächeren Familien ermöglicht, ein Musikinstrument zu lernen. Mit den Geldern aus der van Almsick-Stiftung wird Kindern das Schwimmen beigebracht, und es werden Schwimmlehrer an Schulen unterstützt. „Jeder zweite Drittklässler in Deutschland kann nicht richtig schwimmen, die dritten und vierten Klassen haben in der Pandemie gar nicht schwimmen gelernt und sind potenziell vom Ertrinken bedroht. Für diese jetzigen Fünftklässler haben wir einen zusätzlichen Fond aufgelegt“, berichtet van Almsick.

Die Spendengelder der Sepp-Herberger-Stiftung kommen dem Kindertumorzentrum und Projekten in der Neckarstadt-West zugute. „Wenn man oben ist, darf man die unten nicht vergessen“, zitiert DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Namensgeber. Die Mannheimer Runde verwendet den auf sie entfallenden Spendenanteil für Aufführungen des Joy-Fleming-Musicals bei der Buga mit denen Künstler in Not unterstützt werden.

Erstmals nach 22 Jahren Palazzo-Geschichte wartet die Show mit einer komplett neuen artistischen Besetzung auf, auf die es am Montagabend schon mal einen Vorgeschmack gibt. Igor Boutorine präsentiert eine technisch brillante Choreographie mit dem Hoola-Hoop-Reifen. Für Nervenkitzel sorgt das Duo Strauberti: Dimitri Strauberti balanciert die meterlange Stirnperche auf dem Einrad, während seine Partnerin Nancy am oberen, schwankenden Stangenende Hand- und Kopfstände vorführt.

Die Dias Brothers zeigen als Höhepunkt ihrer ikarischen Spiele eine Kaskade von 15 Salti, und die Acero Brothers beweisen unglaubliche Kraft und Balance. Spektakulär ist der erotische Auftritt von Vivianna Rossi, die, frisch aus der Badewanne aufgetaucht, mit schwarzen Dessous und klatschnassem Hemd an den Strapaten hoch über den Köpfen der Zuschauer herumwirbelt. Sängerin Aida Blanco und Sänger Juan Geck sorgten für mitreißende Livemusik. Kulinarisch werden die Gäste mit einem Vier-Gänge-Menü verwöhnt, wie immer kreiert von Sternekoch Harald Wohlfahrt.

Dass die gewaltige Summe von 420 000 Euro gespendet wird, ist auch der Versteigerung am Ende des Abends zu verdanken. Wurde durch die Eintrittsgelder der Grundstock in Höhe von 140 000 Euro gelegt und während der Show weiter gespendet, erzielt ein Dinnerabend im Restaurant 959 Heidelberg mit Bülent Ceylan, Franziska van Almsick und Sepp Herberger-Nachkomme Michael Herberger einen Preis von 120 000 Euro. Über 20 000 Euro kommen für die Besichtigung des DFB-Campus mit Präsident Bernd Neuendorf, die Versteigerung eines Porträts von Bülent Ceylan von der Künstlerin Ulrike Seitz, eine Führung durch den Palazzo und eine Backstage-Führung der Buga-Musicalproduktion zusammen.

Erster Palazzo-Award vergeben

Am Ende der Vorstellung wartet eine Überraschung auf den Mannheimer Runde-Vorsitzenden Stephan Klaiber: Als Initiator der Benefizgala erhält er den ersten Palazzo-Award. Palazzo-Geschäftsführer Rolf Balschbach und Mit-Investor Tom Balschbach haben die Auszeichnung ins Leben gerufen, nachdem sie „fünf Monate hier geackert und geschafft haben, wofür andere fünf Jahre brauchen“. Ein Erfolg, den sie bei der Aftershow-Party mit Banks & Rawdriguez und ihren Gästen dann gemeinsam feiern.