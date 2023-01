Hilfe für Arbeitslose: Mannheimer Diakoniezentrum erhält Geld aus Stuttgart

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium setzt die Förderung der zwölf Arbeitslosenberatungszentren im Land im Jahr 2023 mit 636 000 Euro fort – davon profitiert auch das von der Diakonie betriebene Zentrum in der Neckarstadt-West. Die Anlaufstelle in der Lutherkirche bekommt wie die anderen elf Einrichtungen im Land 53 000 Euro, wie das Ministerium mitteilt.

„In Krisenzeiten und angesichts der steigenden Preise dürfen wir niemanden alleine lassen. Gerade Menschen, die auf finanzielle Unterstützungsleistung angewiesen sind, sind hier betroffen. Auch 2023 bieten unsere zwölf Arbeitslosenberatungszentren in Baden-Württemberg eine wichtige Anlaufstelle und ein wertvolles Angebot für arbeitslose Menschen“, wird Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in der Mitteilung zitiert.

Rechtliche Beratung

Das Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ) der Diakonie bietet nach eigenen Angaben rechtliche und sozialpädagogische Beratung und Raum für Begegnungen. „Ziel ist es, den Betroffenen durch Beratung und Information Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Bei Konflikten mit Behörden vermittelt das MAZ unbürokratisch zwischen Bürgern und Ämtern. So werden zahlreiche Gerichtsverfahren vermeiden.“ Die Beratungsstelle in der Lutherkirche sei mit dem dortigen Café verbunden, was den Zugang erleichtere.

Die Mannheimer Grünen-Abgeordnete Susanne Aschhoff sieht in der Förderung der Zentren „ein starkes Signal dafür, dass auch im Jahr 2023 niemand, der Hilfe benötigt, alleine gelassen wird.“ Die Einrichtungen leisteten bei steigenden Preisen und verschärften Belastungen für Leistungsempfänger einen „wichtigen Beitrag zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe“.